Горожан пригласили на день рождения Воронежского зоопарка

Кроме того, в зоопитомнике «Червленый яр» у пары лам Каштана и Октябрины родился детеныш. Малыш появился на свет 27 сентября. Пол детеныша определить пока невозможно, поскольку папа малыша не подпускает к потомству работников зоопарка. Сотрудники Воронежского зоопарка планируют назвать планируют назвать новорожденного «Турист» или «Туристка» в честь праздника, отмечаемого в день его рождения.