Горожан пригласили на день рождения Воронежского зоопарка
Воронежский зоопарк на улице Полины Осипенко, 6а, отметит Праздник пройдет в субботу, 7 октября, сообщила
Воронежский зоопарк на улице Полины Осипенко, 6а, отметит Праздник пройдет в субботу, 7 октября, сообщила
В честь праздника пройдут концерт на летней эстраде и работа выставок партнеров. Посетители впервые увидят годовалого филина Федю. Животное подарил зоопарку питомник хищных птиц «Галичья гора».
Кроме того, в зоопитомнике «Червленый яр» у пары лам Каштана и Октябрины родился детеныш. Малыш появился на свет 27 сентября. Пол детеныша определить пока невозможно, поскольку папа малыша не подпускает к потомству работников зоопарка. Сотрудники Воронежского зоопарка планируют назвать планируют назвать новорожденного «Турист» или «Туристка» в честь праздника, отмечаемого в день его рождения.