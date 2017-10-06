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12:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Горожан пригласили на день рождения Воронежского зоопарка

Воронежский зоопарк на улице Полины Осипенко, 6а, отметит Праздник пройдет в субботу, 7 октября, сообщила пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и экологии.

В честь праздника пройдут концерт на летней эстраде и работа выставок партнеров. Посетители впервые увидят годовалого филина Федю. Животное подарил зоопарку питомник хищных птиц «Галичья гора».

Кроме того, в зоопитомнике «Червленый яр» у пары лам Каштана и Октябрины родился детеныш. Малыш появился на свет 27 сентября. Пол детеныша определить пока невозможно, поскольку папа малыша не подпускает к потомству работников зоопарка. Сотрудники Воронежского зоопарка планируют назвать планируют назвать новорожденного «Турист» или «Туристка» в честь праздника, отмечаемого в день его рождения.

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