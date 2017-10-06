В Самаре наполовину перекроют мост через Сок

Об этом Samru.ru сообщили в дорожной инспекции облГИБДД. В период ремонта для транспорта будет открыта только одна полоса. По данным ГИБДД, работы будут проводиться около месяца.

В областном министерстве транспорта и автомобильных дорог порталу подтвердили, что ремонт моста действительно начнется в ближайшее время, однако точную дату начала работ уточнить не смогли. В министерстве сообщили, что изменение движения транспорта согласовано с ГИБДД. Соответствующие знаки для автомобилистов будут установлены.