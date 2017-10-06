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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Мысках казаки заранее начнут охранять ели от лесорубов перед Новым годом

Они будут действовать в рамках соглашения, подписанного между казаками и департаментом лесного комплекса.

В Мысках казаки возьмут на особый контроль хвойные насаждения задолго до Нового года.

По сообщению пресс-службы обладминистрации, 12 казаков станицы «Мысковская» вместе с лесничими перейдут на усиленное патрулирование лесов. Они будут пресекать попытки промышленной заготовки новогодних елей.

Казаки ежемесячно патрулируют 292 000 га леса с апреля, помогают выявлять виновников лесных пожаров, незаконные вырубки. Вместе со школьниками в сентябре казаки высадили 50 берез и рябин.

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