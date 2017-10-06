В Мысках казаки заранее начнут охранять ели от лесорубов перед Новым годом

В Мысках казаки возьмут на особый контроль хвойные насаждения задолго до Нового года.

По сообщению пресс-службы обладминистрации, 12 казаков станицы «Мысковская» вместе с лесничими перейдут на усиленное патрулирование лесов. Они будут пресекать попытки промышленной заготовки новогодних елей.