В Мысках казаки заранее начнут охранять ели от лесорубов перед Новым годом
Они будут действовать в рамках соглашения, подписанного между казаками и департаментом лесного комплекса.
Они будут действовать в рамках соглашения, подписанного между казаками и департаментом лесного комплекса.
В Мысках казаки возьмут на особый контроль хвойные насаждения задолго до Нового года.
По сообщению
Казаки ежемесячно патрулируют 292 000 га леса с апреля, помогают выявлять виновников лесных пожаров, незаконные вырубки. Вместе со школьниками в сентябре казаки высадили 50 берез и рябин.