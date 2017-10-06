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12:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» после ДТП с автобусом во Владимирской области продолжил движение с отставанием на семь часов

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, в 10:47 пассажирский поезд № 60 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород продолжил следовать по маршруту.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, отклонение от графика составляет 7 часов 6 минут.

После ДТП был заменен локомотив и обследованы железнодорожные пути.

В настоящее время движение поездов на станции Покров осуществляется по всем путям, пассажирские и пригородные поезда отправляются в рейсы и следуют по расписанию.

Напомним, автоавария произошла в 03:39 рядом со станцией Покров. Пересекавший железнодорожные пути автобус заглох на путях. Несмотря на то, что машинист поезда № 60 «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» применил экстренное торможения, столкновения избежать не удалось.

По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли 16 пассажиров автобуса. В поезде никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ДТП задержало прибытие двух поездов в Нижний Новгород.

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Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
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