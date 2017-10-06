Поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» после ДТП с автобусом во Владимирской области продолжил движение с отставанием на семь часов

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, отклонение от графика составляет 7 часов 6 минут.

После ДТП был заменен локомотив и обследованы железнодорожные пути.

В настоящее время движение поездов на станции Покров осуществляется по всем путям, пассажирские и пригородные поезда отправляются в рейсы и следуют по расписанию.

Напомним, автоавария произошла в 03:39 рядом со станцией Покров. Пересекавший железнодорожные пути автобус заглох на путях. Несмотря на то, что машинист поезда № 60 «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» применил экстренное торможения, столкновения избежать не удалось.

По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли 16 пассажиров автобуса. В поезде никто не пострадал.