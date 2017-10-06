Минздрав разработал форму справки о смене пола
Форма справки о смене пола для предоставления в ЗАГС выложена для общественного обсуждения. В законодательстве эта норма появилась в 2013 году, однако
Форма справки о смене пола для предоставления в ЗАГС выложена для общественного обсуждения. В законодательстве эта норма появилась в 2013 году, однако
Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». С документом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту говорится, что проект разработан в соответствии с законом «Об актах гражданского состояния», который предусматривает внесение в документы при предоставлении документа об изменении пола, который должна выдать медицинская организация.
Причем врачебная комиссия сможет принять только два решения: выдать справку или отказать в выдаче справки.
«Направление на установление половой переориентации может быть выдано
Поправки в закон о ЗАГС были приняты в 2013 году. В статью 70 закона «Об актах гражданского состояния» был внесен пункт о том, что в запись акта гражданского состояния может быть внесено изменение о смене пола на основе документа, выданного медицинской организацией. Однако Минздрав до сих пор не утвердил форму этого документа и ЗАГСы отказывались принимать медицинские справки не утвержденной формы, что заставляло заявителей добиваться своего через суд.
Планируется, что приказ вступит в силу с января 2018 года.