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12:37 (мск), источник: РБК

Минздрав разработал форму справки о смене пола

Форма справки о смене пола для предоставления в ЗАГС выложена для общественного обсуждения. В законодательстве эта норма появилась в 2013 году, однако из-за отсутствия решения Минздрава заявителям приходилось обращаться в суд.

Источник: Reuters

Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». С документом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что проект разработан в соответствии с законом «Об актах гражданского состояния», который предусматривает внесение в документы при предоставлении документа об изменении пола, который должна выдать медицинская организация. ​

Установить половую переориентацию должна будет постоянно действующая врачебная комиссия в составе врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога.

Причем врачебная комиссия сможет принять только два решения: выдать справку или отказать в выдаче справки.

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«Направление на установление половой переориентации может быть выдано врачом-психиатром по результатам медицинского наблюдения, срок которого составляет не менее полутора лет», — говорится в проекте приказа. Предполагается, что справка будет действительна в течение одного года со дня ее выдачи.

Поправки в закон о ЗАГС были приняты в 2013 году. В статью 70 закона «Об актах гражданского состояния» был внесен пункт о том, что в запись акта гражданского состояния может быть внесено изменение о смене пола на основе документа, выданного медицинской организацией. Однако Минздрав до сих пор не утвердил форму этого документа и ЗАГСы отказывались принимать медицинские справки не утвержденной формы, что заставляло заявителей добиваться своего через суд.

Планируется, что приказ вступит в силу с января 2018 года.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Валентина Панина
Больше делать нечего???
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