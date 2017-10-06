Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия
Награду получило содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира.
Награду получило содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира.
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Нобелевскую премию мира в 2017 году присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), сообщается на сайте премии.
Награда вручается за работу этой организации по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.
Нобелевский комитет уточняет, что ICAN — это содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира.
На эту престижную награду в 2017 году претендовали 318 кандидатов, среди которых 215 человек и 103 организации.
В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира становились Европейский Союз (в 2012 году), президент США Барак Обама (в 2009 году),
Нобелевские лауреаты 2017 года
Ранее «Нобеля» по медицине и физиологии получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма. Обладателями премии по физике стали Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн. Награду в области химии получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе».
Нобелевскую премию по литературе в 2017 году присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, который «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».
Церемония награждения
Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833−1896). Премия мира по воле Нобеля вручается в Осло, а все остальные — в Стокгольме.
Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около $931 тыс.).
С учетом инфляции сумма в 9 млн крон немного превышает первую премию, выплаченную в 1901 году (109%). Общая сумма инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец декабря 2016 года составляла 1,73 млрд крон.