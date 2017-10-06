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12:24 (мск), источник: Интерфакс

Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия

Награду получило содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира.

Источник: AFP 2017

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Нобелевскую премию мира в 2017 году присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), сообщается на сайте премии.

Награда вручается за работу этой организации по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.

Нобелевский комитет уточняет, что ICAN — это содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира.

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На эту престижную награду в 2017 году претендовали 318 кандидатов, среди которых 215 человек и 103 организации.

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране.

В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира становились Европейский Союз (в 2012 году), президент США Барак Обама (в 2009 году), вице-президент США Эл Гор (в 2007 году) и американский политик, создатель центра своего имени Джимми Картер (в 2002 году). Большинство лауреатов Нобелевской премии мира — 17 — американцы, еще 11 — британцы. В 1990 году награду получил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Нобелевские лауреаты 2017 года

Ранее «Нобеля» по медицине и физиологии получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма. Обладателями премии по физике стали Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн. Награду в области химии получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе».

Нобелевскую премию по литературе в 2017 году присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, который «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Обладатель следующей награды — Нобелевской премии по экономике — будет объявлен в понедельник, 9 октября.
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Церемония награждения

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833−1896). Премия мира по воле Нобеля вручается в Осло, а все остальные — в Стокгольме.

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около $931 тыс.).

С учетом инфляции сумма в 9 млн крон немного превышает первую премию, выплаченную в 1901 году (109%). Общая сумма инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец декабря 2016 года составляла 1,73 млрд крон.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Малютин В.В.
могли бы и Путину вручить, за полное уничтожение Россией химического оружия.....
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