Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию с эпидемией ящура
Напомним, вирус ящура был обнаружен в двух селах Туймазинского района республики.
Напомним, вирус ящура был обнаружен в двух селах Туймазинского района республики.
По результатам анализов, проводившихся во Владимире, в районе введен режим ЧС.
— Зарегистрировано 9 случаев ящура у домашних животных в личных подсобных хозяйствах Туймазинского района. Принят ряд решений о проведении необходимых организационных,
Справка. Ящур — острое вирусное заболевание, которым могут заразиться и животные, и люди, если будут употреблять сырое молоко и недостаточно проваренное мясо. Инфекцию могут подхватить те, кто непосредственно контактирует с больными животными.