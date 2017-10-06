Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию с эпидемией ящура

По результатам анализов, проводившихся во Владимире, в районе введен режим ЧС.



— Зарегистрировано 9 случаев ящура у домашних животных в личных подсобных хозяйствах Туймазинского района. Принят ряд решений о проведении необходимых организационных, санитарно-ветеринарных, профилактических и медицинских мероприятий в очагах ящура. Специалистами ветеринарной службы республики определен круг животных, подлежащих вынужденному убою с последующим сжиганием на специально выделенных площадках. Убою подлежат более 400 голов скотины. За всеми контактными лицами будет организовано медицинское наблюдение. В настоящий момент молоко населению, организациям, учреждениям, предприятиям не реализуется, — сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Жилкина.



Справка. Ящур — острое вирусное заболевание, которым могут заразиться и животные, и люди, если будут употреблять сырое молоко и недостаточно проваренное мясо. Инфекцию могут подхватить те, кто непосредственно контактирует с больными животными.