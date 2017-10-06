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17:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

10 октября казанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

(Город Казань KZN.RU, 6 октября). 10 октября казанцы смогут получить юридическую помощь. Прием населения будет бесплатным.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Консультировать жителей будет юрист юридического центра «Знать» с 16.00 до 17.00 в общественной приемной партии «Единая Россия» Кировского района города (ул. С. Халтурина, 16).

Записаться на прием можно по телефону (843) 554−18−48, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

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