10 октября казанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
(Город Казань KZN.RU, 6 октября). 10 октября казанцы смогут получить юридическую помощь. Прием населения будет бесплатным.
(Город Казань KZN.RU, 6 октября). 10 октября казанцы смогут получить юридическую помощь. Прием населения будет бесплатным.
Консультировать жителей будет юрист юридического центра «Знать» с 16.00 до 17.00 в общественной приемной партии «Единая Россия» Кировского района города (ул. С. Халтурина, 16).
Записаться на прием можно по телефону (843) 554−18−48, сообщает