Захарова намерена добиться исключения фото посла Карлова из игры Batman

Скандал разгорелся после того, как пользователь Bro Team Pill‏ опубликовал в Twitter пост о том, что компания Telltale Games использовала фотографию убитого посла в одном из эпизодов своей игры. «Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре», — написал он и привел в качестве доказательства фотографию с места убийства посла и скриншот игры.