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12:41 (мск), источник: РБК

Захарова намерена добиться исключения фото посла Карлова из игры Batman

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что ведомство намерено добиться исключения изображения убитого в Турции посла Андрея Карлова из игры Batman: The Enemy Within.

Источник: РИА "Новости"

«Сделаем все, чтобы фотография была исключена», — заявила Захарова.

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Скандал разгорелся после того, как пользователь Bro Team Pill‏ опубликовал в Twitter пост о том, что компания Telltale Games использовала фотографию убитого посла в одном из эпизодов своей игры. «Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре», — написал он и привел в качестве доказательства фотографию с места убийства посла и скриншот игры.

Андрей Карлов, был убит 18 декабря 2016 года выстрелами из пистолета на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Убийцей посла оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован прибывшими спецподразделениями на месте нападения.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Николай Будуров
Петр Великий(не путать с Петром Алексеевичем, у которого видны очертания нимба над головой и крыльев на лопатках) утверждал: не верь бабе, рыжим и туркам
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