На Воробьевых горах возродят катание на санях

«В рамках программы развития физической культуры и спорта на Воробьевых горах на территории спортивного комплекса будет построена специальная трасса для спуска натурбана и создана необходимая инфраструктура для развития отечественного санного спорта. Строительство планируется завершить в 2018 г.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, использовать спусковую трассу для натурбана — санных гонок — на Воробьевых горах можно будет как для тренировочного процесса спортсменов по санному спорту, так и для организации спортивных мероприятий.

В особенности, зимой трасса будет использоваться для проведения тренировок национальной сборной команды России как основного, так и юниорского состава, работа детской школы по натурбану, а также проведение соревнований всероссийского и международного уровня. Андрей Брабец Председатель координационного совета по реконструкции спортивного комплекса «Воробьевы горы»

«Это предоставит Федерации санного спорта возможность развивать его как массовый и совершенствовать уровень подготовки национальной команды по натурбану для высших спортивных достижений», — приводятся в сообщении слова председателя координационного совета по реконструкции спортивного комплекса «Воробьевы горы» Андрея Брабеца.

По его словам, для новичков и любителей будут организованны мастер-классы по спуску на санях и тюбингах, занятия и спортивные состязания.