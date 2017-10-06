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14:46 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

На Воробьевых горах возродят катание на санях

На Воробьевых горах возродят катание на санях, сообщает пресс-служба СК «Воробьевы годы».

«В рамках программы развития физической культуры и спорта на Воробьевых горах на территории спортивного комплекса будет построена специальная трасса для спуска натурбана и создана необходимая инфраструктура для развития отечественного санного спорта. Строительство планируется завершить в 2018 г.», — говорится в сообщении.

#катание на санях в упряжке на #крещенье

Как уточняется, использовать спусковую трассу для натурбана — санных гонок — на Воробьевых горах можно будет как для тренировочного процесса спортсменов по санному спорту, так и для организации спортивных мероприятий.

В особенности, зимой трасса будет использоваться для проведения тренировок национальной сборной команды России как основного, так и юниорского состава, работа детской школы по натурбану, а также проведение соревнований всероссийского и международного уровня.
Андрей Брабец
Председатель координационного совета по реконструкции спортивного комплекса «Воробьевы горы»

«Это предоставит Федерации санного спорта возможность развивать его как массовый и совершенствовать уровень подготовки национальной команды по натурбану для высших спортивных достижений», — приводятся в сообщении слова председателя координационного совета по реконструкции спортивного комплекса «Воробьевы горы» Андрея Брабеца.

По его словам, для новичков и любителей будут организованны мастер-классы по спуску на санях и тюбингах, занятия и спортивные состязания.

«Мы планируем создать условия для развития санного спорта как семейного хобби и, тем самым, возродить старинную русскую народную забаву. Воробьевы горы — место с богатой историей, здесь всегда много иностранцев, которые приезжают посмотреть на столицу, мы считаем, что катание на санях — известная русская традиция, которая также заинтересует туристов», — подчеркнул А. Брабец.

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