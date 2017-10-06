На Воробьевых горах возродят катание на санях
На Воробьевых горах возродят катание на санях, сообщает
На Воробьевых горах возродят катание на санях, сообщает
«В рамках программы развития физической культуры и спорта на Воробьевых горах на территории спортивного комплекса будет построена специальная трасса для спуска натурбана и создана необходимая инфраструктура для развития отечественного санного спорта. Строительство планируется завершить в 2018 г.», — говорится в сообщении.
Как уточняется, использовать спусковую трассу для натурбана — санных гонок — на Воробьевых горах можно будет как для тренировочного процесса спортсменов по санному спорту, так и для организации спортивных мероприятий.
В особенности, зимой трасса будет использоваться для проведения тренировок национальной сборной команды России как основного, так и юниорского состава, работа детской школы по натурбану, а также проведение соревнований всероссийского и международного уровня.
«Это предоставит Федерации санного спорта возможность развивать его как массовый и совершенствовать уровень подготовки национальной команды по натурбану для высших спортивных достижений», — приводятся в сообщении слова председателя координационного совета по реконструкции спортивного комплекса «Воробьевы горы» Андрея Брабеца.
«Мы планируем создать условия для развития санного спорта как семейного хобби и, тем самым, возродить старинную русскую народную забаву. Воробьевы горы — место с богатой историей, здесь всегда много иностранцев, которые приезжают посмотреть на столицу, мы считаем, что катание на санях — известная русская традиция, которая также заинтересует туристов», — подчеркнул А. Брабец.