На будущей неделе в Омск придёт потепление

После кратковременного похолодания предстоящей ночью в Омской области устоится сравнительно тёплая погода. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предсказывает, что с 7 по 13 октября снега в регионе не будет.

Елена Адаренко, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов:

— В выходные дни температура воздуха ночью понизится до −1…−6°, при прояснениях до -10°, днем повысится от +2° до +9°. Снег растает. В понедельник южный ветер будет способствовать постепенному повышению температуры воздуха: ночью будут преобладать положительные значения и днём достигнут +8…+13°.