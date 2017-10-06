На будущей неделе в Омск придёт потепление
Снег растает, а плюсовая температура будет держаться и днём, и ночью.
Снег растает, а плюсовая температура будет держаться и днём, и ночью.
После кратковременного похолодания предстоящей ночью в Омской области устоится сравнительно тёплая погода.
Елена Адаренко, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов:
— В выходные дни температура воздуха ночью понизится до −1…−6°, при прояснениях до -10°, днем повысится от +2° до +9°. Снег растает. В понедельник южный ветер будет способствовать постепенному повышению температуры воздуха: ночью будут преобладать положительные значения и днём достигнут +8…+13°.
Метеорологи поясняют, что ранний снегопад на этой рабочей неделе в Омскую область принёс антициклон. Временный снежный покров достиг в высоту до 6 см.