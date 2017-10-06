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16:18 (мск), источник: Om1.ru

На будущей неделе в Омск придёт потепление

Снег растает, а плюсовая температура будет держаться и днём, и ночью.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 764 мм рт. ст. 3 м/с

После кратковременного похолодания предстоящей ночью в Омской области устоится сравнительно тёплая погода. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предсказывает, что с 7 по 13 октября снега в регионе не будет.

Елена Адаренко, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов:

 — В выходные дни температура воздуха ночью понизится до −1…−6°, при прояснениях до -10°, днем повысится от +2° до +9°. Снег растает. В понедельник южный ветер будет способствовать постепенному повышению температуры воздуха: ночью будут преобладать положительные значения и днём достигнут +8…+13°.

Метеорологи поясняют, что ранний снегопад на этой рабочей неделе в Омскую область принёс антициклон. Временный снежный покров достиг в высоту до 6 см.

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