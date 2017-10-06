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13:27 (мск), источник: Volga News

В Самаре меняется схема движения автобусов № 56

С пятницы, 6 октября, в Самаре меняется схема движения автобусов маршрута № 56, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняют в департаменте транспорта областной столицы, автобусы указанного маршрута будут следовать от остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито») по ул. Зои Космодемьянской, Московскому шоссе, ул. Георгия Димитрова, ул. Молодежная, пр. Кирова, ул. Стара-Загора, ул. XXII Партсъезда, пр. Карла Маркса (Поликлиника № 10), ул. Советской Армии, ул. Дыбенко (ТРК «Космопорт»), ул. Авроры, ул. Гагарина (станция метро «Гагаринская»), ул. Тухачевского, ул. Пензенская, ул. Урицкого (Крымская площадь), ул. Красноармейская, ул. Агибалова до остановки «Поликлиника» (Железнодорожный вокзал).

В обратном направлении автобусы проследуют от остановки «Железнодорожный вокзал» по ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Урицкого (Крымская площадь), ул. Пензенская, ул. Тухачевского, ул. Гагарина (станция метро «Гагаринская»), ул. Авроры, ул. Дыбенко (ТРК «Космопорт»), ул. Советской Армии, пр. Карла Маркса (Поликлиника № 10), ул. XXII Партсъезда, ул. Стара-Загора, пр. Кирова, ул. Молодежная до остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито»).

«Соответствующее решение было принято по многочисленным просьбам пассажиров, в результате изучения пассажиропотока», — говорится в сообщении.

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