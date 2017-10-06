В Самаре меняется схема движения автобусов № 56
С пятницы, 6 октября, в Самаре меняется схема движения автобусов маршрута № 56, сообщает
С пятницы, 6 октября, в Самаре меняется схема движения автобусов маршрута № 56, сообщает
Как уточняют в департаменте транспорта областной столицы, автобусы указанного маршрута будут следовать от остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито») по ул. Зои Космодемьянской, Московскому шоссе, ул. Георгия Димитрова, ул. Молодежная, пр. Кирова, ул.
В обратном направлении автобусы проследуют от остановки «Железнодорожный вокзал» по ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Урицкого (Крымская площадь), ул. Пензенская, ул. Тухачевского, ул. Гагарина (станция метро «Гагаринская»), ул. Авроры, ул. Дыбенко (ТРК «Космопорт»), ул. Советской Армии, пр. Карла Маркса (Поликлиника № 10), ул. XXII Партсъезда, ул.
«Соответствующее решение было принято по многочисленным просьбам пассажиров, в результате изучения пассажиропотока», — говорится в сообщении.