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12:58 (мск), источник: Meduza

В манчестерском клубе нашли кошелек, потерянный 30 лет назад. И разыскали его хозяйку

Во время ремонта в манчестерском клубе O2 Ritz рабочие нашли бумажник, который пролежал за батареей 30 лет. В кошельке были идентификационная карта, пропуск в библиотеку, чековая карта и 12 пенсов. Они принадлежали девушке по имени Элизабет Сара Дейл.

Сотрудники клуба, которому в этом году исполняется 90 лет, решили найти владелицу бумажника и расспросить ее о том, как она проводила время в O2 Ritz в 1980-х годах. «Мы хотим поболтать с ней, чтобы узнать, что она делала в Ritz и помнит ли вообще об этом», — заявил менеджер клуба Крис Манн.

Однако поиск Элизабет Дейл в соцсетях не дал результатов, и сотрудники клуба решили обратиться в британские СМИ.

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И это помогло! 5 октября Элизабет Сара Дейл нашлась. Как рассказала женщина, она часто ходила в Ritz, пока училась на юридическом факультете, но ночь, когда был потерян кошелек, она не помнит. По словам Дейл, в клубе были классные танцы и дешевое пиво.

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«Я не удивлена, что [в кошельке] всего 12 пенсов. У меня, студентки, в те дни совсем не было денег. У меня был ограниченный бюджет — примерно 10 фунтов на неделю», — сообщила британка.

Дейл в шутку потребовала свои 12 пенсов обратно.

Сейчас Элизабет 51 год, она работает адвокатом и живет на юге Лондона. Дейл немного расстроена тем, что в ее кошельке нашли библиотечную карту. По ее мнению, это не очень соотносится «с рок-н-ролльным духом 80-х».

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