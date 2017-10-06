В манчестерском клубе нашли кошелек, потерянный 30 лет назад. И разыскали его хозяйку

Сотрудники клуба, которому в этом году исполняется 90 лет, решили найти владелицу бумажника и расспросить ее о том, как она проводила время в O2 Ritz в 1980-х годах. «Мы хотим поболтать с ней, чтобы узнать, что она делала в Ritz и помнит ли вообще об этом», — заявил менеджер клуба Крис Манн.

Однако поиск Элизабет Дейл в соцсетях не дал результатов, и сотрудники клуба решили обратиться в британские СМИ.

И это помогло! 5 октября Элизабет Сара Дейл нашлась. Как рассказала женщина, она часто ходила в Ritz, пока училась на юридическом факультете, но ночь, когда был потерян кошелек, она не помнит. По словам Дейл, в клубе были классные танцы и дешевое пиво.

«Я не удивлена, что [в кошельке] всего 12 пенсов. У меня, студентки, в те дни совсем не было денег. У меня был ограниченный бюджет — примерно 10 фунтов на неделю», — сообщила британка.

Дейл в шутку потребовала свои 12 пенсов обратно.