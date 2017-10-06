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13:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гололед на дорогах Иркутской области может стать причиной аварий — МЧС

Ведомство рекомендует максимально ограничить скорость.

Источник: IrkutskMedia.ru

МЧС предупреждает, что гололедица на дорогах Иркутской области может стать причиной аварийных ситуаций. Ведомство рекомендует при движении на дороге соблюдать достаточную дистанцию, максимально ограничить скорость и исключить резкие торможения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Иркутской области.

Кроме того, сотрудники МЧС советуют при сильных осадках и гололедице ограничить использование личного автомобиля.

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