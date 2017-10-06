Гололед на дорогах Иркутской области может стать причиной аварий — МЧС
Ведомство рекомендует максимально ограничить скорость.
Ведомство рекомендует максимально ограничить скорость.
МЧС предупреждает, что гололедица на дорогах Иркутской области может стать причиной аварийных ситуаций. Ведомство рекомендует при движении на дороге соблюдать достаточную дистанцию, максимально ограничить скорость и исключить резкие торможения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Кроме того, сотрудники МЧС советуют при сильных осадках и гололедице ограничить использование личного автомобиля.