Названы лучшие бары мира в 2017 году
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премия The World's 50 Best Bars 2017 опубликовала список лучших питейных заведений мира по версии 2017 года.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премия The World's 50 Best Bars 2017 опубликовала список лучших питейных заведений мира по версии 2017 года.
В первую пятерку попали исключительно заведения из Лондона и
Места со второго по пятое занимают, соответственно, Dandelyan (Лондон), The Nomad (Нью-Йорк), Connaught Bar (Лондон) и The Dead Rabbit (Нью-Йорк).
В первой десятке также представлены бары из Афин, Сингапура и Шанхая.
Премии The World’s 50 Best Bars уже девять лет. Ежегодно за лучшие питейные заведения мира голосуют более 500 экспертов. Список представляет собой «всеобъемлющий международный путеводитель » по главным барам планеты, говорится на сайте премии.