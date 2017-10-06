Пациенты поставят оценки больницам Прикамья

Источник: Вести - Пермь

Пациенты смогут поставить оценки всем больницам Прикамья, заявляет краевой Минздрав. Сначала ведомство совместно с независимыми экспертами проверит более 240 мест предоставления услуг в 146 учреждениях здравоохранения.

Пройти анкетирование, оценить работу организации может любой желающий, чтобы сделать результат максимально объективным. Для этого необходимо заполнить анкету в электронном виде на сайте rosminzdrav.ru в разделе Пермского края.