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13:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Пациенты поставят оценки больницам Прикамья

Эксперты составят рейтинг больниц региона и дадут рекомендации главным врачам.

Источник: Вести - Пермь

Пациенты смогут поставить оценки всем больницам Прикамья, заявляет краевой Минздрав. Сначала ведомство совместно с независимыми экспертами проверит более 240 мест предоставления услуг в 146 учреждениях здравоохранения.

Пройти анкетирование, оценить работу организации может любой желающий, чтобы сделать результат максимально объективным. Для этого необходимо заполнить анкету в электронном виде на сайте rosminzdrav.ru в разделе Пермского края.

По результатам исследования эксперты составят рейтинг больниц региона и дадут рекомендации главным врачам. Увидеть эти итоги смогут все желающие.

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