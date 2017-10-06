Суд обязал храмы Пермского края установить видеонаблюдение
Прокуратура Ординского района Пермского края проверила исполнение требований антитеррористической защищенности в
Прокуратура Ординского района Пермского края проверила исполнение требований антитеррористической защищенности в
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на указанных объектах не соблюдаются необходимые меры по противодействию терроризму, нарушаются требования Федерального закона «О противодействии терроризму», а также Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации».
В частности, отсутствует система видеонаблюдения, не разработан и не согласован паспорт безопасности места массового пребывания людей.
Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, прокуратура взяла на контроль их исполнение.
Решения суда не вступили в законную силу.