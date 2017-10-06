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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд обязал храмы Пермского края установить видеонаблюдение

Прокуратура Ординского района Пермского края проверила исполнение требований антитеррористической защищенности в Пророко-Ильинского храме, а также в церкви Покрова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на указанных объектах не соблюдаются необходимые меры по противодействию терроризму, нарушаются требования Федерального закона «О противодействии терроризму», а также Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации».

В частности, отсутствует система видеонаблюдения, не разработан и не согласован паспорт безопасности места массового пребывания людей. Пророко-Ильинский храм и церковь Покрова включены в перечень мест с массовым пребыванием людей в соответствии. По итогам района прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании религиозных организаций установить системы видеонаблюдения и разработать паспорта безопасности.

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, прокуратура взяла на контроль их исполнение.

Решения суда не вступили в законную силу.

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