Суд обязал храмы Пермского края установить видеонаблюдение

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на указанных объектах не соблюдаются необходимые меры по противодействию терроризму, нарушаются требования Федерального закона «О противодействии терроризму», а также Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации».

В частности, отсутствует система видеонаблюдения, не разработан и не согласован паспорт безопасности места массового пребывания людей. Пророко-Ильинский храм и церковь Покрова включены в перечень мест с массовым пребыванием людей в соответствии. По итогам района прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании религиозных организаций установить системы видеонаблюдения и разработать паспорта безопасности.