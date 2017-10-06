Волгоградскую область в выходные ждут дождь и порывистый ветер
Волгоградскую область в ближайшие дни ждут дожди и шквалистый ветер, сообщает ВДТВ со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
Волгоградскую область в ближайшие дни ждут дожди и шквалистый ветер, сообщает ВДТВ со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
7 октября в большинстве районов региона ночью и днем кратковременные дожди, южный и
8 октября дождь ночью, днем осадков не ожидается.
9 октября осадков не ожидается, но порывистый ветер сохранится, сила его достигнет 18 метров в секунду. Ночью температура опустится до +8 +13ºС, местами до +3ºС, зато днем прогреется местами до +24ºС.