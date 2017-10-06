Волгоградскую область в выходные ждут дождь и порывистый ветер

Источник: Волгоградское деловое телевидение

7 октября в большинстве районов региона ночью и днем кратковременные дожди, южный и юго-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью не выше +13ºС, местами до +5ºС, днем температура прогреется до +19ºС, местами до +22ºС.

8 октября дождь ночью, днем осадков не ожидается. Юго-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью местами столбик термометра упадет до +6ºС, днем поднимется до 20ºС, местами до +24ºС.