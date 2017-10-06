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14:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградскую область в выходные ждут дождь и порывистый ветер

Волгоградскую область в ближайшие дни ждут дожди и шквалистый ветер, сообщает ВДТВ со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Волгоградское деловое телевидение

7 октября в большинстве районов региона ночью и днем кратковременные дожди, южный и юго-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью не выше +13ºС, местами до +5ºС, днем температура прогреется до +19ºС, местами до +22ºС.

8 октября дождь ночью, днем осадков не ожидается. Юго-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью местами столбик термометра упадет до +6ºС, днем поднимется до 20ºС, местами до +24ºС.

9 октября осадков не ожидается, но порывистый ветер сохранится, сила его достигнет 18 метров в секунду. Ночью температура опустится до +8 +13ºС, местами до +3ºС, зато днем прогреется местами до +24ºС.

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