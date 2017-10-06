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13:12 (мск), источник: Sputnik.by

Житель Ошмян обстрелял из пневматики отказавших ему девушек

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Житель Ошмян обстрелял из пневматического пистолета девушек, не пожелавших с ним общаться, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Источник: Sputnik.by

Пострадавшие накануне вечером вышли на крыльцо общежития местного колледжа. Вскоре подъехал автомобиль, один из пассажиров окликнул девушек, попросив их подойти. Они ему отказали, после чего молодой человек достал пистолет и произвел несколько выстрелов в направлении представительниц слабого пола, затем автомобиль скрылся с места преступления.

«Одна девушка была ранена в предплечье, у второй травмирована бровь», — сказал Белозеров.

В настоящее время подозреваемый, местный житель 1999 года рождения, задержан. В милиции он признался, что с одной из пострадавших знаком.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

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