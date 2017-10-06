Житель Ошмян обстрелял из пневматики отказавших ему девушек

Пострадавшие накануне вечером вышли на крыльцо общежития местного колледжа. Вскоре подъехал автомобиль, один из пассажиров окликнул девушек, попросив их подойти. Они ему отказали, после чего молодой человек достал пистолет и произвел несколько выстрелов в направлении представительниц слабого пола, затем автомобиль скрылся с места преступления.