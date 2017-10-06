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13:33 (мск), источник: VN.ru

Грипп «Мичиган» подступает к Новосибирску

На этой неделе социальные сети бурно обсуждали якобы переполненные инфекционные отделения новосибирских больниц.

Резкое похолодание и не всегда теплые батареи действительно отправили многих горожан на больничные. Какова на сегодняшний день ситуация и чего ждать в ближайшие недели, выяснил корреспондент VN.ru.

Специалисты советуют не паниковать: эпидемиологический порог в городе не превышен. Но небольшой рост заболеваемости есть, и связан он с началом сезонного подъема острых респираторных вирусных инфекций. Согласно прогнозам Роспотребнадзора, в октябре — ноябре Россию ждет встреча со штаммом вируса гриппа, который специалисты уже окрестили «Мичиганом». Областные власти и врачи подчеркивают: к встрече с этим «врагом» регион полностью готов.

— Для оказания медицинской помощи функционируют 32 стационара, имеющие инфекционные отделения, в том числе два стационара в Новосибирске. В больницах региона имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной помощи больным гриппом, ОРВИ, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, — отметила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Добавим, что весь сентябрь в городе активно шла прививочная кампания против гриппа. Всего в регион завезли почти миллион доз, которые соответствуют всем международным стандартам. Бесплатно «укол здоровья» получили пенсионеры, дети, врачи, учителя. По итогам прошлого сезона среди привитых жителей области регистрировались единичные случаи заболеваемости, пациенты перенесли болезнь в легкой форме.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 40 от 6 октября 2017 года.

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