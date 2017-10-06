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16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе не хватает школьных учебников

Прокуратура предложила директорам учебных заведений решить эту проблему.

Прокуратура Балаклавского района города Севастополя заглянула в местные школы, чтобы узнать выполняют ли там законы по организации учебного процесса. Выяснилось, что не везде уважают законы.

— Установлено, что в школе № 30 учащиеся не полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями, что не позволяет организовать надлежащим образом образовательный процесс, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры города Севастополя.

В общей сложности не хватает 1418 книжек по разным учебным предметам.

Не краше обстоят дела и в других учебных заведениях Балаклавского района.

Например, средней школе № 12, для того, чтобы полностью обеспечить учеников, нужно приобрести еще 938 различных книг.

В школе № 47 — дефицит учебников составляет 934 штук, СОШ № 33 — 667, СОШ № 25 -331.

— По результатам проведенной проверки прокурором района директорам школ внесены представления об устранении выявленных нарушений, — отметили в пресс-службе Прокурвтуры города Севастополя.

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