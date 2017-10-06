МЧС предупреждает южноуральцев о сильном ветре
ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября, ФедералПресс. Завтра, 7 октября, в Челябинской области скорость ветра может достигнуть 20 м/с. Об этом со ссылкой на прогнозы метеорологов сообщает
ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября, ФедералПресс. Завтра, 7 октября, в Челябинской области скорость ветра может достигнуть 20 м/с. Об этом со ссылкой на прогнозы метеорологов сообщает
«7 октября на территории Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный,
Южноуральцам рекомендуют убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Кроме того, жителям региона рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и деревья, а также стараться избегать мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.