МЧС предупреждает южноуральцев о сильном ветре

«7 октября на территории Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 5−10 м/с, отдельные порывы 11−16 м/с, днем 7−12 м/с, отдельные порывы 15−20 м/с», — подчеркивают в ведомстве.

Южноуральцам рекомендуют убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Кроме того, жителям региона рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и деревья, а также стараться избегать мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.