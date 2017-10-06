В Омске откроется интерактивный исторический парк «Россия — Моя история»

Источник: РИА "Новости"

Интерактивный исторический парк «Россия — Моя история» появится на месте бывшего «Экспоцентра», в помещениях ТК «Континент». На 7,5 тыс. кв метрах площади разместятся 4 отдельные экспозиции, посвящённые разным периодам истории страны: «Рюриковичи», «Романовы», «1914−1945 от великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — моя история, 1945−2016».

Омский парк станет филиалом и чуть уменьшенной копией федерального аналога, расположенного на площадях ВДНХ в столице. По образу и подобию московского музея возникают подобные интерактивные парки по всей стране. К настоящему моменту открылось уже пять таких филиалов. Последним по времени стала презентация в день учителя, 5 октября, музея в Волгограде. До окончания года будут сданы ещё 13 подобных учреждений, в том числе и омский парк.

Кстати, в каждом из четырёх экспозиционных блоков помимо федерального контента найдёт своё место так называемый региональный компонент.

«Местный контент, если говорить о каком-то соотношении, занимает не более 10% от общего объёма информации. Главное место всё же отдано информации по истории России в целом. Но и местные сведения не будут обделены вниманием.