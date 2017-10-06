При несоблюдении правил личной гигиены ящуром могут заболеть и люди — Роспотребнадзор по Башкирии

В Роспотребнадзоре по РБ подтвердили, при несоблюдении правил личной гигиены люди действительно могут заболеть ящуром.

«Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, через мясо. Вирус проникает в организм через слизистые оболочки полости рта и поврежденную кожу. От человека к человеку ящур не передается, — отметил начальник отдела Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов. — Чтобы избежать заражения, молоко необходимо кипятить, мясо употреблять после тщательной варки. При пастеризации и кипячении возбудитель ящура погибает. И никакого контакта со шкурами животных и отходами животноводства».

По словам Олега Мавлютова, симптомы, как при ОРВИ: головная боль, лихорадка, мышечная боль, появление на слизистых язвочек, так называемых афт. При обнаружении этих признаков стоит незамедлительно обратиться за врачебной помощью.

В Башкортостане случаев заражения ящуром не было зарегистрировано с 1973 года.