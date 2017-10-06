Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Умерла актриса Анна Вяземски
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Губерниев публично сделал замечание Макеевой о полноте
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:46 (мск), источник: ИА Башинформ

При несоблюдении правил личной гигиены ящуром могут заболеть и люди — Роспотребнадзор по Башкирии

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Вспышка ящура в Туймазинском районе Башкортостана подняла волну паники в соцсетях. Пользователи активно делятся постом в различных группах, в котором говорится о том, что в районе введен режим чрезвычайной ситуации с выставлением постов и уничтожением домашнего скота. При этом отмечается, что заразиться ящуром от больного животного может и человек.

В Роспотребнадзоре по РБ подтвердили, при несоблюдении правил личной гигиены люди действительно могут заболеть ящуром.

«Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, через мясо. Вирус проникает в организм через слизистые оболочки полости рта и поврежденную кожу. От человека к человеку ящур не передается, — отметил начальник отдела Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов. — Чтобы избежать заражения, молоко необходимо кипятить, мясо употреблять после тщательной варки. При пастеризации и кипячении возбудитель ящура погибает. И никакого контакта со шкурами животных и отходами животноводства».

По словам Олега Мавлютова, симптомы, как при ОРВИ: головная боль, лихорадка, мышечная боль, появление на слизистых язвочек, так называемых афт. При обнаружении этих признаков стоит незамедлительно обратиться за врачебной помощью.

В Башкортостане случаев заражения ящуром не было зарегистрировано с 1973 года.

Говоря о ситуации в Туймазинском районе, Олег Мавлютов добавил, что круг контактных лиц определен, за всеми установлено медицинское наблюдение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
6 увлажняющих средств к началу отопительного сезона Одна из причин сухости кожи осенью — центральное отопление. Возьми на заметку шесть средств с высокой концентрацией увлажняющих веществ
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь