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14:31 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В выходные в Москве пройдет небольшой дождь

Москвичей ждут дождливые выходные. В субботу, 7 октября, температура воздуха днем составит плюс 9−11 градусов, ночью — плюс 5−7.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье сохранится почти такая же погода. Столбики термометров покажут 10−12 градусов выше нуля. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью три — восемь метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, а вечером прогнозируют дождь.

Если вода начала затапливать двор, нужно обратиться в управу района, префектуру округа, Департамент жилищно-коммунального хозяйства или Мосводосток.

Работу этих ведомств контролирует Объединение административно-технических инспекций, на горячую линию которого можно позвонить по номеру: 8 (499) 264−96−81.

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