В выходные в Москве пройдет небольшой дождь
Москвичей ждут дождливые выходные. В субботу, 7 октября, температура воздуха днем составит плюс 9−11 градусов, ночью — плюс 5−7.
Москвичей ждут дождливые выходные. В субботу, 7 октября, температура воздуха днем составит плюс 9−11 градусов, ночью — плюс 5−7.
Синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В воскресенье сохранится почти такая же погода. Столбики термометров покажут 10−12 градусов выше нуля.
Работу этих ведомств контролирует Объединение