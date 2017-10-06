В выходные в Москве пройдет небольшой дождь

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье сохранится почти такая же погода. Столбики термометров покажут 10−12 градусов выше нуля. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью три — восемь метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, а вечером прогнозируют дождь.

Если вода начала затапливать двор, нужно обратиться в управу района, префектуру округа, Департамент жилищно-коммунального хозяйства или Мосводосток.