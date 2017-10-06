Детский уикенд. Музыка на ощупь, бои под Москвой и звериное меню
Портал Москва 24 подобрал несколько мероприятий, которые определенно заслуживают внимания.
Портал Москва 24 подобрал несколько мероприятий, которые определенно заслуживают внимания.
Суббота точно запомнится вам ярким фестивалем грузинской культуры «Тбилисоба». Выделяйте на мероприятие хотя бы полдня, потому что программу организаторы обещают ну очень насыщенную. Гости сделают своими руками грузинский хлеб и чурчхелу, будут давить виноград в резиновых сапогах, поучаствуют в спортивных национальных играх, смогут раскрасить огромные изображения героев из грузинских мультиков и многое другое.
Когда и где: 7 октября, сад «Эрмитаж».
Одним из самых захватывающих мероприятий уикенда станет выставка «Playtronica. Трогай! Звучит!». Там вы сможете лично поучаствовать в необычных экспериментах со звуком, выяснить, как звучит человек, а также поучаствовать ну в очень интересных
Когда и где: до 22 октября, Государственная галерея на Солянке.
Биологический музей подготовил мероприятие не для трусишек. В воскресенье там пройдет День паука.
Когда и где: 8 октября, Государственный биологический музей.
Кстати, в Зоологическом музее детям тоже в это воскресенье не будет скучно. На традиционном интерактивном занятии ребятам расскажут про… зубы. Это действительно интересно, почему у
Когда и где: 8 октября, Зоологический музей МГУ.
Если вас не пугает прохладная погода, отправляйтесь на Бородинское поле. Там в эти выходные несколько сотен участников из разных исторических клубов РФ воссоздадут жесточайшую битву за Москву 1941 года. Вы увидите и противотанковые орудия, и броневики, и танки, а также работу пиротехников «Мосфильма». Все это поможет вам на 100% прочувствовать атмосферу тех боев.
Когда и где: 7 и 8 октября,