Детский уикенд. Музыка на ощупь, бои под Москвой и звериное меню

Суббота точно запомнится вам ярким фестивалем грузинской культуры «Тбилисоба». Выделяйте на мероприятие хотя бы полдня, потому что программу организаторы обещают ну очень насыщенную. Гости сделают своими руками грузинский хлеб и чурчхелу, будут давить виноград в резиновых сапогах, поучаствуют в спортивных национальных играх, смогут раскрасить огромные изображения героев из грузинских мультиков и многое другое.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZ55wWJHlht/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А вы знаете, что такое Тбилисоба? ? Это ежегодный праздник, посвящённый сбору урожая ? и городу Тбилиси, который традиционно отмечается в столице Грузии в последние выходные октября? В этом году мэрия приняла решение провести Тбилисобу 7 и 8 октября?‍ Основные праздничные мероприятия пройдут в "Новом Тифлисе", в парке Рике и в ущелье Легвтахеви. #турывгрузию#грузия#туризм#путевкивгрузию#отдыхвгрузии#travellabge#georgiatravel#georgia#tbilisi#tbilisifoto#georgiafoto#oldtbilisi#тбилиси#турыгрузия#путешествиевгрузию#индивидуальныетуры#твоягрузия#поехаливгрузию#тбилисоба#getravellab</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от G TRAVEL LAB▪️ТУРЫ В ГРУЗИЮ (@travellab.ge) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-06T11:22:29+00:00">Окт 6 2017 в 4:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда и где: 7 октября, сад «Эрмитаж».

Детали: на странице мероприятия.

Одним из самых захватывающих мероприятий уикенда станет выставка «Playtronica. Трогай! Звучит!». Там вы сможете лично поучаствовать в необычных экспериментах со звуком, выяснить, как звучит человек, а также поучаствовать ну в очень интересных мастер-классах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.53908355795148% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYdDhOxlYI1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Завтра осень, а это значит, что самое время открыть с детьми музыкальный мир с помощью Playtronica! Autumn is coming, and that means it's time to open with kids music world with Playtronica!??? #autumn #playtronica #september #music</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Things Should Sound! (@playtronica) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-31T09:58:26+00:00">Авг 31 2017 в 2:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда и где: до 22 октября, Государственная галерея на Солянке.

Детали: на странице мероприятия.

Биологический музей подготовил мероприятие не для трусишек. В воскресенье там пройдет День паука. Да-да, вы не ослышались. Вместе с детьми вы узнаете огромное количество фактов, а также, возможно, впервые осмелитесь взять их в руки. Кто знает, может это станет началом большой и нежной дружбы.

Когда и где: 8 октября, Государственный биологический музей.

Детали: на странице мероприятия.

Кстати, в Зоологическом музее детям тоже в это воскресенье не будет скучно. На традиционном интерактивном занятии ребятам расскажут про… зубы. Это действительно интересно, почему у кого-то острые клыки, у кого-то огромные бивни, а кто-то вообще без зубов? Плюс ко всему детей ждет веселая игра «Звериное меню».

Когда и где: 8 октября, Зоологический музей МГУ.

Детали: на странице мероприятия.

Если вас не пугает прохладная погода, отправляйтесь на Бородинское поле. Там в эти выходные несколько сотен участников из разных исторических клубов РФ воссоздадут жесточайшую битву за Москву 1941 года. Вы увидите и противотанковые орудия, и броневики, и танки, а также работу пиротехников «Мосфильма». Все это поможет вам на 100% прочувствовать атмосферу тех боев.

Когда и где: 7 и 8 октября, музей-заповедник «Бородинское поле».