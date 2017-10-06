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19:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Власти Австралии собрали с населения рекордный урожай оружия

В ходе трехмесячной амнистии граждане сдали властям более 50 тыс. нелегальных стволов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня власти Австралии объявили о результатах трехмесячной оружейной амнистии, завершившейся 30 сентября. После подсчета выяснилось, что граждане принесли властям 51 461 единицу огнестрельного оружия, которое хранилось у них нелегально. Если в первые два месяца население разоружалось не очень охотно, сдав всего около 25 тыс. единиц, то за последний месяц темп сдачи оружия вырос вдвое, достигнув в итоге рекордной отметки. Почти половина из сданного оружия — 24 965 единиц — пришлась на самый густонаселенный штат страны Новый Южный Уэльс, где находится и самый крупный город страны Сидней. Впрочем, по оценкам властей, это лишь пятая часть от общего количества нелегального огнестрельного оружия, которое все еще хранится в стране. Поэтому правительство пообещало продолжать принимать меры по изъятию из оборота незарегистрированного оружия, которые начали принимать еще в конце 1990-х годов.

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На эти меры власти Австралии пошли под давлением общественности после того, как в апреле 1996 года в городе Порт-Артур (Тасмания) произошла так называемая бойня в Порт-Артуре. 28-летний австралиец Мартин Брайант расстрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 с оптическим прицелом посетителей местного кафе, убив 35 и ранив 22 человека. В результате ужесточения оружейного законодательства и нескольких оружейных амнистий власти Австралии зафиксировали существенное снижение преступлений с использованием огнестрельного оружия. Если в 1996 году в стране пострадали от таких преступлений 98 человек, то в 2014 — 35. Если с начала 1980-х до 1996 года в Австралии произошло 13 массовых расстрелов, в которых погибли 104 человека, то после 1996 года массовых расстрелов больше не было.

Фоторепортаж
Стрельба в Лас-Вегасе

Недавний массовый расстрел в Лас-Вегасе вызвал в Австралии оживленное обсуждение: многие СМИ и общественные деятели заявили, что власти США по тем или иным причинам не могут или не хотят совершать реальные действия по обузданию насилия с применением огнестрельного оружия. «И вот снова — как после событий в Орландо — мы с вами сидим и обсуждаем массовый расстрел в США», — говорилось в эфире одного из австралийских телеканалов. Австралийские СМИ неоднократно критиковали власти США за недостаточно жесткие меры. «В США слишком незрелое общество, чтобы позволять ему играть с огнестрельным оружием, — написала австралийская газета Sydney Morning Herald.— Там еще не избавились от психологии “дикого Запада”. Американцы все еще используют свои суды, чтобы убивать людей, и это дает обществу определенный посыл». После расстрела в Лас-Вегасе премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл заявил: «Убийца из Вегаса имел коллекцию полуавтоматического оружия, которое такой человек, как он, просто не смог бы приобрести в нашей стране».

Евгений Хвостик

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