Огромное «озеро» образовалось возле жилого дома в центре Иркутска

Жители дома по улице Трилиссера, 108 в Иркутске написали в соцсетях об огромной луже, образовавшейся в результате прошедших дождей. Заместитель директора по контролю над ремонтом автомобильных дорог МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарев объяснил эту ситуацию слишком большим объемом работы, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-37432351&id=456242148&hash=d79a86ee96fd148e&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель МУП «Иркутскавтодор» отметил, что во дворе дома по улице Трилиссера, 108 подрядчик срезал старое асфальтовое покрытие во вторник, 3 октября.

— Поскольку на этом объекте объем работ еще большой, а на четверг синоптики пообещали дожди, подрядчик принял решение перебросить основные силы на другие объекты, где оставалось только завершить асфальтирование, — сообщил Андрей Пономарев.