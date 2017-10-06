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14:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Огромное «озеро» образовалось возле жилого дома в центре Иркутска

Это связано с обильным дождем за последние сутки.

Жители дома по улице Трилиссера, 108 в Иркутске написали в соцсетях об огромной луже, образовавшейся в результате прошедших дождей. Заместитель директора по контролю над ремонтом автомобильных дорог МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарев объяснил эту ситуацию слишком большим объемом работы, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель МУП «Иркутскавтодор» отметил, что во дворе дома по улице Трилиссера, 108 подрядчик срезал старое асфальтовое покрытие во вторник, 3 октября.

— Поскольку на этом объекте объем работ еще большой, а на четверг синоптики пообещали дожди, подрядчик принял решение перебросить основные силы на другие объекты, где оставалось только завершить асфальтирование, — сообщил Андрей Пономарев.

Также он отметил, что как только уровень дорожного покрытия в этом дворе поднимется, вода застаиваться не будет. Здесь обустроен водоотвод, который позволит справляться с дождевой водой после завершения благоустройства.

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