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14:02 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале ГИБДД выиграла суд против «Магнита»

В Свердловской области ГИБДД выиграла дело против «Магнита», подъезд к логистическому центру которого проходит через автозаправку. Дело дошло до Верховного суда, который согласится с доводами Госавтоинспекции.

В 2013 году на автодороге «Пермь — Екатеринбург» АО «Тандер» построило торгово-логический центр «Магнит». В 2016 году началось строительство дороги, которая должна была подходить к складу с трассы «Пермь — Екатеринбург». Однако дорогу проложили через заправку Лукойл.

«При изучении проектной документации, на основании которой осуществлялось строительство подъездной автодороги, было установлено ее несоответствие требованиям нормативно-правовых документов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения. На основании этого Госавтоинспекцией Свердловской области работы были приостановлены, а в адрес организации ООО “Девятый трест-комфорт”, осуществляющей строительство, выдано требование о прекращении противоправных действий», — сообщили Накануне.RU в управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Магнит» не согласился с этими требованиями и обратился в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой отметить требование ГИБДД.

«В ходе судебного заседания в Арбитражном суде Свердловской области, а в дальнейшем и в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде Уральского округа и Верховном Суде Российской Федерации Госавтоинспекцией Свердловской области была доказана правомерность выданного требования, а также наличие нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, допущенных при проектировании и строительстве подъездной автодороги к логистическому центру», — пояснили в ведомстве.

Сейчас организация должна пустить дорогу через другую транспортную развязку — в село Ново-Алексеевское.

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