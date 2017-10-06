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17:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Учитель из Казани Алмаз Хамидуллин стал обладателем малого «Хрустального пеликана»

(Город Казань KZN.RU, 6 октября). Учитель математики лицея-интерната № 2 Московского района Казани Алмаз Хамидуллин стал обладателем малого «Хрустального пеликана» — награды, которая вручается победителям всероссийского конкурса «Учитель года».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Церемония награждения прошла в День учителя в Государственном Кремлевском дворце Москвы с участием Президента РФ Владимира Путина. Там же было объявлено имя абсолютного победителя конкурса — им стал учитель истории и обществознания гимназии № 116 Санкт-Петербурга Илья Демаков.

Пятерка сильнейших конкурсантов, в которую помимо Алмаза Хамидуллина и Ильи Демакова вошли учитель русского языка и литературы лицея № 16 Димитровграда Анастасия Мингачева, учитель математики школы № 132 Самары Владимир Пономаренко и учитель биологии школы № 171 Москвы Иван Смирнов, определилась по итогам двух прошедших в Сочи очных туров состязания.

Накануне подведения итогов конкурса в Москве финалисты приняли участие в «Круглом столе образовательных политиков» с участием министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Участники встречи обсудили, как сохранить единое образовательное пространство.

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