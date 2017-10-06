Учитель из Казани Алмаз Хамидуллин стал обладателем малого «Хрустального пеликана»
(Город Казань KZN.RU, 6 октября). Учитель математики
(Город Казань KZN.RU, 6 октября). Учитель математики
Церемония награждения прошла в День учителя в Государственном Кремлевском дворце Москвы с участием Президента РФ Владимира Путина. Там же было объявлено имя абсолютного победителя конкурса — им стал учитель истории и обществознания гимназии № 116
Пятерка сильнейших конкурсантов, в которую помимо Алмаза Хамидуллина и Ильи Демакова вошли учитель русского языка и литературы лицея № 16 Димитровграда Анастасия Мингачева, учитель математики школы № 132 Самары Владимир Пономаренко и учитель биологии школы № 171 Москвы Иван Смирнов, определилась по итогам двух прошедших в Сочи очных туров состязания.
Накануне подведения итогов конкурса в Москве финалисты приняли участие в «Круглом столе образовательных политиков» с участием министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Участники встречи обсудили, как сохранить единое образовательное пространство.