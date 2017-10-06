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15:49 (мск), источник: Uzreport.uz

МВД: Случаи преступности в 2017 году снизились на 11%

Случаи преступности в 2017 году снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Uzreport.uz

По словам специалистов, этому во многом способствовала профилактика правонарушений, которую проводят Министерство внутренних дел и другие госорганы страны. О том, какие меры в настоящее время принимаются для оздоровления криминогенной обстановки, рассказали представители Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

В этом году Президент Шавкат Мирзиёев предложил объявить каждый четверг недели днем предотвращения и профилактики преступности, а также высказал мнение о повышение эффективности деятельности всех правоохранительных органов. На сегодняшний день во всех махаллях республики, число которых достигает 8964, работают инспекторы профилактики правонарушений. Согласно статистике, сначала этого года ими было выявлено 3427 разных правонарушений в более чем 1500 населенных пунктах.

По словам представителей МВД, за прошедший период из общего числа зафиксированных убийств и покушений на убийства 35% были совершены на почве семейных разногласий.

Кроме этого, к этому можно добавить и то, что в 23% случаях нанесения телесных повреждений причиной стал раздор в семье. Поэтому, особое внимание в настоящее время уделяется конфликтным ситуациям внутри семьи. Помимо этого, было уделено внимание статистике правонарушений среди молодежи.

Нужно отметить, что в целом среди молодежи от 18 до 30 лет в текущем году было совершено 12966 правонарушений, это — на 7,7% ниже показателя прошлого года. А среди несовершеннолетних количество правонарушений снизилось на 13,4%. Судя по данным в таблице, эффективность деятельности инспекторов профилактики правонарушений значительно повысилась, что в свою очередь сказывается на снижении количества случаев правонарушений в стране.

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