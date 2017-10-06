Сегодня в Петербурге на Исаакиевской площади состоится граффити-перформанс

«Мы пригласили поучаствовать в выставке восемь наиболее интересных, на наш взгляд, художников, имеющих большой опыт работы как на улице, так и в стенах галерей. Картины некоторых из них продаются по всему миру, а количество реализованных проектов впечатляет. Но самое главное, что несмотря на коммерческий успех, они не покидают улицу, не забывают о том, с чего начинали», — рассказал куратор проекта Максим Има.