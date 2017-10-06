Сегодня в Петербурге на Исаакиевской площади состоится граффити-перформанс
В мероприятии примут участие знаменитые уличные художники.
В мероприятии примут участие знаменитые уличные художники.
Сегодня, 6 октября в 17:00 у западного фасада Манежа, на углу Почтамтского переулка и улицы Якубовича, состоится
В метроприятии примут участие творцы современного искусства, уличные художники: Костя Zmogk (Москва), Стас Багс (Санкт-Петербург), Akue (Москва-Омск), Trun (Санкт-Петербург), Giwe (Москва), Ashesteen (Москва), команда «Той» (Нижний Новгород), команда «Осколки» (Санкт-Петербург).
«Мы пригласили поучаствовать в выставке восемь наиболее интересных, на наш взгляд, художников, имеющих большой опыт работы как на улице, так и в стенах галерей. Картины некоторых из них продаются по всему миру, а количество реализованных проектов впечатляет. Но самое главное, что несмотря на коммерческий успех, они не покидают улицу, не забывают о том, с чего начинали», — рассказал куратор проекта Максим Има.