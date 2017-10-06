Ректора СибГУ отправили в отставку

Ректор Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева Игорь Ковалев ушел в отставку. Об этом Newslab.ru сообщили сотрудники вуза.

В управлении по связям с общественностью СибГУ подтвердили эту информацию.



На пост ректора СибГУ Игорь Ковалев был избран в 2010 году. До этого он руководил кафедрой системного анализа и исследования операций. А еще раньше — с 2007 по 2009 год — он занимал должность проректора по науке вуза, в которой руководил финансированием и организацией учебного процесса вуза, а также процессами подготовки кадров.

Начал же свой путь в этом учебном заведении Ковалев в 1993 году с должности доцента кафедры системного анализа и исследования операций Красноярского института космической техники СибГАУ имени М. Ф. Решетнева, а затем стал профессором этой кафедры.