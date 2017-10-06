Администрация Нижнего Новгорода утвердила единую концепцию оформления вывесок на Большой Покровской

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В частности, документ определяет места размещения информационных конструкций, которые не будут нарушать архитектурный облик улицы и «гармонично сочетаться со стилистическими и колористическими особенностями зданий». При этом уточняется, что текстовое содержание вывесок не определяется данной концепцией.

Приложение к постановлению содержит фоторазвёртку существующего положения фасадов на Большой Покровской и фотомонтаж с предлагаемыми местами размещения информационных конструкций, которые привязаны к входным группам и архитектурным элементам здания (окнам, проёмам, фризам и т. д).

Так, по новой концепции, будут запрещены большие афиши, загораживающие фасад драматического театра. Для них предусмотрены места на уровне человеческого роста.

Ранее сообщалось, что сроки приведения вывесок на Большой Покровской к нормативам будут согласованы с собственниками помещений.