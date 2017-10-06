Администрация Нижнего Новгорода утвердила единую концепцию оформления вывесок на Большой Покровской
Как говорится в соответствующем постановлении администрации Нижнего Новгорода, утверждена
Как говорится в соответствующем постановлении администрации Нижнего Новгорода, утверждена
В частности, документ определяет места размещения информационных конструкций, которые не будут нарушать архитектурный облик улицы и «гармонично сочетаться со стилистическими и колористическими особенностями зданий». При этом уточняется, что текстовое содержание вывесок не определяется данной концепцией.
Приложение к постановлению содержит фоторазвёртку существующего положения фасадов на Большой Покровской и фотомонтаж с предлагаемыми местами размещения информационных конструкций, которые привязаны к входным группам и архитектурным элементам здания (окнам, проёмам, фризам и т. д).
Так, по новой концепции, будут запрещены большие афиши, загораживающие фасад драматического театра. Для них предусмотрены места на уровне человеческого роста.
Ранее сообщалось, что сроки приведения вывесок на Большой Покровской к нормативам будут согласованы с собственниками помещений.
Напомним, в настоящее время на улице Большая Покровская проходят работы по комплексному благоустройству. Для сбора мнений и предложений граждан о ходе работсоздан специальный портал.