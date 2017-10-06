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14:15 (мск), источник: Kazinform

За банку огурцов судились женщины в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Рудном женщина судилась за банку огурцов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» о ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

«Женщина привлекла к уголовной ответственности свою знакомую, похитившую у нее трёхлитровую банку огурцов, а материальный ущерб потерпевшая оценила в 2 000 тенге. Происшествие произошло 17 сентября этого года около 15.00 часов, когда Л. находилась в гостях у Ч.», — пояснили в областном суде.

В результате судебных разбирательств потерпевшая подала ходатайство, в котором просила освободить подсудимую от уголовной ответственности. Как оказалось, поссорившиеся из-за банки огурцов женщины решили вопрос в порядке медиации.

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