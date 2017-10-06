Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Умерла актриса Анна Вяземски
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Политолог: в США «обескуражены» ростом влияния РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15Стрельба в Лас-Вегасе
14:52 (мск), источник: Newslab.ru

Центральные улицы Красноярска навсегда станут односторонними

Через три недели транспорт будет двигаться только в одну сторону.

Источник: Reuters

Через три недели в Красноярске улицы Карла Маркса и Каратанова будут навсегда переведены в односторонний режим движения транспорта на всем протяжении улиц. Как пояснили корреспонденту Newslab.ru в департаменте городского хозяйства, в настоящее время ул. Каратанова является двухсторонней на участке от ул. Карла Маркса до проспекта Мира. С полуночи 28 октября улица станет полностью односторонней: от ул. Карла Маркса до ул. Ленина транспорт будет двигаться в направлении Ленина.

«На улице Карла Маркса в настоящее время действует временная схема одностороннего движения. Ее не будут отменять, и с 28 октября ул. Карла Маркса станет односторонней на всем протяжении», — пояснила Newslab.ru пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

В мэрии добавили, что это решение было принято после изучения транспортных потоков города.

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В краевом правительстве начались первые отставки
К ремонту проспекта Мира в Красноярске подключили заключенных
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
6 увлажняющих средств к началу отопительного сезона Одна из причин сухости кожи осенью — центральное отопление. Возьми на заметку шесть средств с высокой концентрацией увлажняющих веществ
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь