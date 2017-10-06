Центральные улицы Красноярска навсегда станут односторонними

Через три недели в Красноярске улицы Карла Маркса и Каратанова будут навсегда переведены в односторонний режим движения транспорта на всем протяжении улиц. Как пояснили корреспонденту Newslab.ru в департаменте городского хозяйства, в настоящее время ул. Каратанова является двухсторонней на участке от ул. Карла Маркса до проспекта Мира. С полуночи 28 октября улица станет полностью односторонней: от ул. Карла Маркса до ул. Ленина транспорт будет двигаться в направлении Ленина.