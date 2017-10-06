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14:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Пробки в Уфе: на нескольких улицах водители попали в «дорожный капкан»

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе днем 6 октября на нескольких улицах наблюдаются серьезные заторы.

Автолюбители попали в «дорожный капкан» при въезде в столицу со стороны аэропорта, при выезде из Дёмы — на Дёмском шоссе, при выезде из города на проспекте Салавата Юлаева.

Парализовано движение на участках улиц Заки Валиди, Новомостовой, Цюрупы, Маркса, Революционной, Пархоменко, Менделеева, Армавирской, Зорге, бульваре Ибрагимова.

Скорость движения транспорта составляет 3−7 км/ч. Основной причиной пробок стали дорожные работы и ДТП.

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