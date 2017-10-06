Родственники погибших при взрыве на ЛУКОЙЛе получат по 100 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
По информации правительства, денежные средства в размере по 100 тыс. рублей будут выделены семьям погибших на пожаре. Похороны пройдут за счет средств администрации Кстовского района.
Также известно, что администрация Кстовского района и компания «ЛУКОЙЛ» в настоящее время прорабатывают дополнительные меры поддержки семьям погибших в техногенном пожаре.
Напомним, что пожар произошел 5 октября и унес жизни четырех рабочих субподрядной организации ООО «Комплексмонтаж», которые выполняли работы по монтажу трубы.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при ремонте резервуара.
9 октября департамент Росприроднадзора по ПФО планирует провести проверку на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».