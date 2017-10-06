В Краснодаре учительница расплакалась из-за недостаточно дорогого подарка. Ее уволили
В Краснодаре уволили учительницу, которая сочла недостаточным подарок на профессиональный праздник.
В Краснодаре уволили учительницу, которая сочла недостаточным подарок на профессиональный праздник.
Глава родительского комитета в первом классе одной из школ Прикубанского округа Екатерина рассказала, что классной руководительнице не понравился подарок на день учителя. По ее словам, педагог не приняла букет цветов и конверт с деньгами
«Классный руководитель посчитала, что такого подарка она не заслуживает. После, как рассказывает Екатерина, учительница расплакалась и вернула конверт с подарочными деньгами. Букет также Елена Сергеевна принимать не стала. Как пересказывает глава родительского комитета, учителю физкультуры и музыки, к сведению родителей, надо было положить в конверт по две тысячи рублей, директору и завучу также по две тысячи», — сообщает «Блокнот Краснодар».
После этого случая Екатерина сказала, что хочет уйти с поста руководителя родительского комитета.
Появившийся в СМИ случай прокомментировал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов. Он подтвердил, что это действительно произошло в одной из школ Краснодара.
«Мы установили и школу, где это произошло, и педагога. Она подтвердила, что ситуация имела место. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций. Педагог — это особая профессия и соблюдение этики в ней — неукоснительное требование», — сказал он.