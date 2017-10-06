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15:53 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре учительница расплакалась из-за недостаточно дорогого подарка. Ее уволили

В Краснодаре уволили учительницу, которая сочла недостаточным подарок на профессиональный праздник.

Глава родительского комитета в первом классе одной из школ Прикубанского округа Екатерина рассказала, что классной руководительнице не понравился подарок на день учителя. По ее словам, педагог не приняла букет цветов и конверт с деньгами из-за того, что посчитала недостаточной сумму в нем для подарка от всего класса.

«Классный руководитель посчитала, что такого подарка она не заслуживает. После, как рассказывает Екатерина, учительница расплакалась и вернула конверт с подарочными деньгами. Букет также Елена Сергеевна принимать не стала. Как пересказывает глава родительского комитета, учителю физкультуры и музыки, к сведению родителей, надо было положить в конверт по две тысячи рублей, директору и завучу также по две тысячи», — сообщает «Блокнот Краснодар».

После этого случая Екатерина сказала, что хочет уйти с поста руководителя родительского комитета.

Появившийся в СМИ случай прокомментировал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов. Он подтвердил, что это действительно произошло в одной из школ Краснодара.

«Мы установили и школу, где это произошло, и педагога. Она подтвердила, что ситуация имела место. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций. Педагог — это особая профессия и соблюдение этики в ней — неукоснительное требование», — сказал он.

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