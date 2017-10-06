На выходных узбекистанцев ждут ночные заморозки
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. На ближайших выходных, 7 и 8 октября, в Узбекистане ожидаются ночные заморозки, сообщает
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. На ближайших выходных, 7 и 8 октября, в Узбекистане ожидаются ночные заморозки, сообщает
В районе Чарвака 7 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градусов мороза, днем 7−9 градусов тепла. 8 октября — переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градусов мороза, днем 8−10 градусов тепла.
По Чимгану 7 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градусов мороза, днем 5−7 градусов тепла. 8 октября МЧС прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 6−8 градусов тепла.
По Камчику в субботу, 7 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью составит 1−3 градуса мороза, днем 3−5 градусов тепла.