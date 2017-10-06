Школьников Ленобласти отправят в двухдневные поездки по родному краю
В Ленинградской области стартовал уникальный туристский проект для детей.
В Ленинградской области стартовал уникальный туристский проект для детей.
Проект разработан по приказу главы региона Александра Дрозденко и направлен на изучение родного края, пробуждение интереса к истории, культуре, традициям и воспитание любви к своей малой Родине.
Участниками туристского проекта станут 4 тысячи школьников 5−11 классов из всех районов Ленобласти. Школьников ждут двухдневные туристские поездки в составе организованных групп.
Уже разработано шесть основных маршрутов: «Дорога жизни — Дорога Победы», «От истоков Руси до Российской империи», «Твердыни нашего края», «История нашего края», «На северных рубежах» и «Крепостной щит». Для детей с особыми потребностями подготовлены экскурсии «Тихвинская земля — духовная крепость России» и «Приютино — обитель муз».
Средства для организации путешествий школьников по родному краю выделены администрацией региона.