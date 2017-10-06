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17:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Кадеты Иркутского и Усольского корпусов приняли присягу

Защитников родины стало немного больше. Пока только начинающих.

Источник: Вести Иркутск

Учащиеся Иркутского и Усольского кадетских корпусов сегодня приняли присягу в областном центре. Они получили свои первые отличительные знаки. Кстати, кадетов в в столице Прибайкалья прибавилось — первокурсников в этом году набрали два класса вместо одного.

— В этом году в корпус пришло 45 человек. В два раза больше, чем в прошлом году. Заинтересованных много, много мотивированных, много ребят, которые знают, за чем они здесь, — говорит руководитель первого курса класса «А» Иркутского кадетского корпуса Ольга Ковалёва.

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