Кадеты Иркутского и Усольского корпусов приняли присягу

Учащиеся Иркутского и Усольского кадетских корпусов сегодня приняли присягу в областном центре. Они получили свои первые отличительные знаки. Кстати, кадетов в в столице Прибайкалья прибавилось — первокурсников в этом году набрали два класса вместо одного.

— В этом году в корпус пришло 45 человек. В два раза больше, чем в прошлом году. Заинтересованных много, много мотивированных, много ребят, которые знают, за чем они здесь, — говорит руководитель первого курса класса «А» Иркутского кадетского корпуса Ольга Ковалёва.