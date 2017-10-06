Новосибирцы оказались в 2 с лишним раза счастливее омичей
Жители города могут сколь угодно жаловаться на депрессию и плохой социальный климат, однако Омск — счастливый город.
Жители города могут сколь угодно жаловаться на депрессию и плохой социальный климат, однако Омск — счастливый город.
По крайней мере, так говорит новый рейтинг «Медиалогии». Неожиданно традиционно депрессивная третья столица вошла в топ-20 самых счастливых городов страны.
Само собой самыми счастливыми регионами в России Стали Москва,
Как сообщают сами составители рейтинга, топ построен по упоминаемости города в соцмедиа в контексте «счастье» в сентябре этого года. Счастливые омичи сумели «отхватить» 1,23% от всего счастья в стране. В это же время Москве достались внушительные 19,94%.