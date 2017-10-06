Новосибирцы оказались в 2 с лишним раза счастливее омичей

По крайней мере, так говорит новый рейтинг «Медиалогии». Неожиданно традиционно депрессивная третья столица вошла в топ-20 самых счастливых городов страны.

Само собой самыми счастливыми регионами в России Стали Москва, Санкт-Петербург и Крым. При этом Омск умудрился затесаться на 17-ом месте чарта. Менее счастливыми оказались Тюмень, Севастополь и Приморье. Извечные конкуренты омичей из Новосибирска, как оказалось, очень довольны своим местом жительства — научная столица России заняла почетнейшее 4 место топа.