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17:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратура не нашла криминала в вырубке деревьев возле Мамаева кургана

Скандал, который разразился в июле 2017 года в Волгограде в связи с вырубкой деревьев у подножия Мамаева кургана на месте будущей автостоянки к чемпионату мира по футболу, как оказалось, не имел под собой оснований.

Вырубка зелёных насаждений на территории так называемого «Парка вдов» велась в рамках закона. К такому выводу пришла прокуратура Волгоградской области, которая провела проверку по запросу депутата Государственной думы РФ, представляющего Свердловскую область, Андрея Альшевских.

«Волгоградская прокуратура признала законной вырубку парка Сталинградских вдов возле Мамаева кургана», — написал на своей странице в Facebook парламентарий, добавив, что с ответом надзорного ведомства он не согласен.

«Признанные процедурные ошибки — не в счёт. На мой взгляд, гибель памятного места — варварский поступок. Хотя официальные лица и пытались донести до общественности, что парка вдов как такового никогда не существовало, они либо заблуждаются, либо врут», — добавил народный избранник.

Он напомнил о городской легенде, которая гласит, что первое деревце у Мамаева кургана в честь мужа, погибшего при обороне Сталинграда, посадила в 1965 году работница Тракторного завода Любовь Пластикова. А уже через три года парк вдов воспела прозаик и поэт Инна Гофф:

В парке у Мамаева кургана.

Посадила яблоню вдова,

Прикрепила к яблоне дощечку,

На дощечке вывела слова…

«Стихи остались нам вместо деревьев. Горько. Не сберегли вдовий парк. Это системная проблема, когда общественность запоздало узнает о скандальных решениях чиновников», — прокомментировал Андрей Альшевских.

Добавим, что в ответе прокуратуры Волгоградской области на запрос депутата указано, что «выполнение работ не противоречит режиму использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган — место ожесточенных боев 1942—1943 гг.».

«Сведений об объекте культурного наследия “Парк Сталинградских вдов” в профильном комитете не имеется», — сказано в ответе надзорного ведомства.

Кроме того, заключение экспертизы и проектная документация согласованы с комитетом охраны объектов культурного наследия области.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с вырубкой деревьев в рамках комплексного обустройства территории у Мамаева кургана к чемпионату мира по футболу вызвала широкий резонанс, дойдя до федерального уровня. Горожане заявляли, что на этом месте располагался «Парк вдов», однако власти эту информацию опровергли.

Чиновники уверены, реконструкция позволит возродить, обновить и облагородить территорию порядка пяти гектаров, расположенную в границах от Аллеи России до железнодорожных путей, которая долгое время оставалась без должного внимания. Кроме того, заверили в мэрии Волгограда, вместо вырубленных старых деревьев будут высажены новые зелёные насаждения.

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