«Южноуральская книжная ярмарка — 2017» открыта для всех
В Челябинской областной Публичной библиотеке
В Челябинской областной Публичной библиотеке
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Партнёрами книжной ярмарки этого года стали Фестиваль «Открытая книга», который уже не первый год успешно проводит
«Очень символично, что эта ярмарка, как место встречи издателей, писателей и читателей, организована Челябинской областной универсальной научной библиотекой, — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. — Подобного рода выставки способствуют развитию культуры чтения».
«Южноуральская книжная ярмарка» проводится, в первую очередь, с целью развития интереса к чтению, как к полезному и интересному досугу.
«Наша ярмарка объединяет многих людей разных профессий и возрастов. Потому что книгоиздатель, автор и библиотекарь заинтересованы в том, чтобы интересных книг было больше. Сегодня произойдет то, к чему мы стремимся, — каждый найдет себе книгу по душе», — рассказала директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.
Для профессионалов издательского дела это мероприятие будет полезным в плане обмена опытом, поможет рассказать о наиболее актуальных, значимых книжных проектах книгоиздательской отрасли на территории Челябинской области. А читателей познакомит с книжными новинками и неизвестными шедеврами.
«Южноуральская книжная ярмарка — 2017» открыла свои двери для всех любителей чтения и ценителей книги.