«Южноуральская книжная ярмарка — 2017» открыта для всех

Как сообщили в пресс-службе, в программе ярмарки — более 40 мероприятий: встречи с писателями, презентации издательских проектов, дискуссионные площадки и круглые столы.

Партнёрами книжной ярмарки этого года стали Фестиваль «Открытая книга», который уже не первый год успешно проводит Физико-математический лицей № 31 Челябинска и издательство Марины Волковой (именно по ее инициативе завершающий день ярмарки станет Большим Фестивалем Челябинской Прозы).

«Очень символично, что эта ярмарка, как место встречи издателей, писателей и читателей, организована Челябинской областной универсальной научной библиотекой, — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. — Подобного рода выставки способствуют развитию культуры чтения».

«Южноуральская книжная ярмарка» проводится, в первую очередь, с целью развития интереса к чтению, как к полезному и интересному досугу.

«Наша ярмарка объединяет многих людей разных профессий и возрастов. Потому что книгоиздатель, автор и библиотекарь заинтересованы в том, чтобы интересных книг было больше. Сегодня произойдет то, к чему мы стремимся, — каждый найдет себе книгу по душе», — рассказала директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Для профессионалов издательского дела это мероприятие будет полезным в плане обмена опытом, поможет рассказать о наиболее актуальных, значимых книжных проектах книгоиздательской отрасли на территории Челябинской области. А читателей познакомит с книжными новинками и неизвестными шедеврами.