Семьдесят камер видеонаблюдения с функцией распознавания автомобильных номеров планируется установить дополнительно в Нижегородской области в 2017—2018 годах

До конца текущего года планируется установить дополнительно 30 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На дорогах созданы шесть стационарных постов весогабаритного контроля, которые работают в автоматическом режиме.
Как заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Николай Мамонов, в рамках реализации развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в регионе в 2017—2018 годах дополнительно будут установлены 315 камер уличного видеонаблюдения и 70 камер видеонаблюдения с функцией распознавания автомобильных номеров.
Также запланирована интеграция сторонних систем видеонаблюдения объектов транспортной инфраструктуры, спортивных объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу, крупных торговых центров и гостиничных комплексов.
В качестве «пилотной» интеграции проведено подключение камер видеонаблюдения ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», впоследствии предполагается аналогичные работы выполнить на Московском вокзале, сообщил Николай Мамонов.