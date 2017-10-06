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15:52 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге нашли лягушек-мутантов

Ученые Уральского федерального университета нашли лягушку с пятью ногами, сообщается на сайте вуза.

Источник: Владимир Вершинин

Странные экземпляры биологи попались среди особей, пойманных на берегу Исети и в прудах лесопарка Калиновские разрезы. При отлове земноводных ничего особенного никто не заметил — аномалию разглядели уже в лаборатории.

«Ученые университета обнаружили необычно окрашенного самца озерной лягушки. Кожа спины животного была синего оттенка с полосой голубого цвета посередине, хотя в норме этот вид земноводных имеет зеленую окраску. У другой лягушки была дополнительная передняя правая конечность», — говорится в релизе. Находка принадлежит герпетологам кафедры биоразнообразия и биоэкологии института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ. По словам профессора кафедры Владимира Вершинина, подобные аномалии говорят об изменениях в генетической структуре популяций и нарушении развития животных из-за загрязнения среды обитания.

«С момента оплодотворения весь период развития озерной лягушки протекает во внешней среде, где эмбрионы, а затем личинки подвержены действию природной геохимии и поллютантов (загрязнителей — прим. ЕАН)», — уточнил Владимир Вершинин. Озерная лягушка, самая крупная амфибия Евразии к северу от Гималаев, на Среднем Урале появилась сравнительно недавно, с 60-х годов ХХ века. Тогда отдельные особи попали в природные водоемы из рыбоводных хозяйств, а также для опытов своей деятельности.

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