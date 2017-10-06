В Екатеринбурге нашли лягушек-мутантов

Источник: Владимир Вершинин

Странные экземпляры биологи попались среди особей, пойманных на берегу Исети и в прудах лесопарка Калиновские разрезы. При отлове земноводных ничего особенного никто не заметил — аномалию разглядели уже в лаборатории.

«Ученые университета обнаружили необычно окрашенного самца озерной лягушки. Кожа спины животного была синего оттенка с полосой голубого цвета посередине, хотя в норме этот вид земноводных имеет зеленую окраску. У другой лягушки была дополнительная передняя правая конечность», — говорится в релизе. Находка принадлежит герпетологам кафедры биоразнообразия и биоэкологии института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ. По словам профессора кафедры Владимира Вершинина, подобные аномалии говорят об изменениях в генетической структуре популяций и нарушении развития животных из-за загрязнения среды обитания.