В Молдове резко меняется погода: объявлено предупреждение

Источник: Sputnik.md

Предупреждение будет действовать в выходные, 7 и 8 октября.

«Днем 7 октября и ночью 8 октября в южных и центральных районах ожидаются сильные дожди. Объем осадков достигнет 15−25 литров на квадратный метр, а местами до 30−40 литров на квадратный метр. 8 октября усилится северный ветер, порывы которого достигнут 15−20 м/с», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Исключение составляют лишь районы Бричаны, Окница, Единцы, Дондюшаны, Дрокия, Сорока, Рышканы и Глодяны. Там осадки будут менее интенсивными.