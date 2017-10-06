Театральный режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

«Из жизни ушел Вячеслав Кокорин, известный театральный деятель, яркая личность, профессионал высочайшего класса. Щедрый режиссерский и педагогический талант Вячеслава Кокорина был широко востребован не только в России, но и во многих странах мира, где ему довелось работать и преподавать», — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Особое место в жизни и творчестве Вячеслава Всеволодовича занимали постановки, созданные специально для юных зрителей — три с половиной десятилетия он отдал служению ТЮЗам Иркутска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Владимир Мединский Министр культуры РФ

«Вячеслава Кокорина любили, ценили и уважали за верность и преданность сценическому искусству, всей отечественной культуре. Таким его запомнят навсегда. Прошу близких, коллег и учеников Вячеслава Всеволодовича Кокорина принять слова сочувствия и поддержки. Искренне разделяю боль вашей утраты», — говорится в тексте соболезнования.

Вячеслав Кокорин — Заслуженный деятель искусств России (2006). После школы поступил в Белорусский театрально-художественный институт в Минске на актерский факультет. В 1975 году окончил Высшие режиссерские курсы в Москве. Работал в театрах Астрахани, Благовещенска Хабаровска, Иркутска, Омска, Вильнюса, Магнитогорска.

За свою режиссерскую практику поставил более 100 спектаклей.