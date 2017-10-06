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16:20 (мск), источник: ТАСС

Театральный режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Театральный режиссер, художественный руководитель Нижегородского ТЮЗа Вячеслав Кокорин скончался в Москве в ночь на пятницу. Об этом говорится в официальных соболезнованиях главы Минкультуры, размещенных на сайте ведомства.

«Из жизни ушел Вячеслав Кокорин, известный театральный деятель, яркая личность, профессионал высочайшего класса. Щедрый режиссерский и педагогический талант Вячеслава Кокорина был широко востребован не только в России, но и во многих странах мира, где ему довелось работать и преподавать», — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Особое место в жизни и творчестве Вячеслава Всеволодовича занимали постановки, созданные специально для юных зрителей — три с половиной десятилетия он отдал служению ТЮЗам Иркутска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.
Владимир Мединский
Министр культуры РФ

«Вячеслава Кокорина любили, ценили и уважали за верность и преданность сценическому искусству, всей отечественной культуре. Таким его запомнят навсегда. Прошу близких, коллег и учеников Вячеслава Всеволодовича Кокорина принять слова сочувствия и поддержки. Искренне разделяю боль вашей утраты», — говорится в тексте соболезнования.

Вячеслав Кокорин — Заслуженный деятель искусств России (2006). После школы поступил в Белорусский театрально-художественный институт в Минске на актерский факультет. В 1975 году окончил Высшие режиссерские курсы в Москве. Работал в театрах Астрахани, Благовещенска Хабаровска, Иркутска, Омска, Вильнюса, Магнитогорска.

За свою режиссерскую практику поставил более 100 спектаклей.

Среди них — «Гори, гори, моя звезда» в Иркутском театре юного зрителя. Спектакль удостоен Диплома конгресса АССИТЕЖ (1984), имел большой резонанс и был приглашен в ряд зарубежных стран. Спектакль по пьесе А. Вампилова «Предместье» (Иркутский ТЮЗ) был назван лучшим на Вампиловском фестивале в Иркутске (1987). Спектакль по пьесе Ю. Князева «Коттедж» был поставлен в «Ю. О’Нил центре» (США). В 2006—2017 годы — художественный руководитель Нижегородского ТЮЗа.

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