Расплакавшуюся из-за «дешевого» подарка краснодарскую учительницу уволили
Педагога начальных классов краснодарской школы, которая отказалась от недостаточно дорогого, по ее мнению, подарка на день Учителя, уволили.
Педагога начальных классов краснодарской школы, которая отказалась от недостаточно дорогого, по ее мнению, подарка на день Учителя, уволили.
Об этом в пятницу, 6 октября, пишет «Блокнот Краснодар» со ссылкой на директора городского департамента образования Алексея Некрасова.
Чиновник сообщил, что по результатам проверки факт инцидента подтвердился. «Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций», — сказал он.
Как отметили изданию родители первоклассников, уже назначен временно исполняющий обязанности классного руководителя. Они также добавили, что после публикации в СМИ педагог не вышла на работу и решила покинуть учебное заведение по собственному желанию.
Конфликт в общеобразовательной школе в Прикубанском округе произошел в День учителя. 36-летняя учительница первого класса отказалась принять букет цветов и конверт с подарочными деньгами. По словам главы родительского комитета, пересчитав сумму, педагог расплакалась и назвала ее унизительной. По данному инциденту в прокуратуре города начали проверку.